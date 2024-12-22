Маск предложил внедрить тест на слабоумие для политиков в США 22.12.2024, 16:28

Илон Маск

По его словам, нужна хотя бы базовая проверка на умственные способности.

В США необходимо ввести базовую проверку на умственные способности среди политиков, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети Х (Twitter).

Так он прокомментировал новость о попавшей в клинику по уходу за больными с деменцией действующей 81-летней конгрессвумен Кэй Грейнджер.

«Наверное, нам следует ввести некий базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», — написал Маск.

Республиканка Грейнджер является представителем от 12-го избирательного округа штата Техас в конгрессе США с 1997 года. Последний раз конгрессвумен появлялась на публике в июле 2024 года, когда она участвовала в голосовании по поправке к одному из законов.

21 декабря издание Dallas Express сообщило, что Грейнджер находится в специализированной клинике для больных деменцией. По информации издания, чиновница попала в пансионат после того, как ее обнаружили дезориентированной на улице.

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