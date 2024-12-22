С 2020 года горячее вино в Беларуси подорожало в два раза 22.12.2024, 16:50

Глинтвейновая инфляция.

В этом году цена глинтвейна в Беларуси заметно выросла, но на фоне цен в соседних странах белорусы могут чувствовать себя более свободно. Издание ibMedia узнало цены горячего пряного вина на минских новогодних ярмарках, сравнило их со стоимостью в европейских столицах и рассказало о «глинтвейновой инфляции».

Как сообщает издание, стоимость глинтвейна на ярмарках Минска варьируется от пяти до 10 рублей, при этом чаще всего порция обходится около семи рублей.

В европейских столицах напиток еще дороже. В Риге на ярмарке порция глинтвейна сейчас стоит около 18 рублей, в Варшаве – около 21 рубля, в Вильнюсе – порядка 22 рублей. Самой высокой ценой может похвастаться Таллин: там за согревающий напиток придется заплатить в среднем около семи евро, или примерно 25 беларусских рублей.

Издание также рассказало о «глинтвейновой инфляции». Рост цен на зимний напиток в этом году зафиксирован во всех странах, включая Беларусь, где он подорожал в среднем от 50 копеек до одного рубля за порцию по сравнению с прошлым годом: с 2020 года цены на этот согревающий напиток в нашей стране увеличились в среднем в два раза.

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