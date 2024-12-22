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Передача белоруса Шаранговича помогла «Калгари» выиграть у «Чикаго»

  • 22.12.2024, 17:09
Передача белоруса Шаранговича помогла «Калгари» выиграть у «Чикаго»
Егор Шарангович

Игра закончилась со счетом 6:4 в пользу «Калгари».

Белорусский нападающий Егор Шарангович осуществил передачу и помог канадской команде «Калгари Флэймз» выиграть у «Чикаго» в мачте НХЛ.

Встреча проходила 21 декабря 2024 года на домашней арене «Калгари». Белорусский нападающий, играющий за канадскую команду, сумел при третьей шайбе «Калгари», осуществить передачу. На льду Шарангович провел более 15 минут. Игра закончилась со счетом 6:4 в пользу «Калгари».

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