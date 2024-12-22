В Минске потерянные посылки AliExpress продаются вслепую 8 22.12.2024, 17:15

3,758

За 30 — 100 рублей.

В Минске потерянные посылки AliExpress продаются вслепую за 30 - 100 рублей, пишет sb.by.

Сообщается, что магазин с уцененными товарами находится на улице Малинина. В данной торговой точке продают заказанные кем-то и когда-то товары на популярном китайском сайте AliExpress, которые так и не смогли дойти до адресата.

«Узнать, что ты покупаешь, нельзя — посылки в непрозрачном пластиковом пакете, щупать тоже запрещено», - сказано в сообщении.

Что касается стоимости посылок, то она зависит от размера. Указываются 30, 60, 100 рублей. В каждой из ценовой категорий 11 вариантов на выбор. По словам генерального директора магазина Дениса Музыченко, некоторые люди, которые заглядывали в торговый объект, входили в кураж.

— Пришел как-то мужчина и говорит: «Что за обман у вас тут, даже пощупать пакеты перед покупкой нельзя», - привел пример руководитель торгового объекта.

Музыченко уточнил, что мужчине предложили попробовать и он разошелся так, что взял 12 боксов и потратил 600 рублей. Кроме того, даже уговаривал свою супругу присоединиться к нему.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com