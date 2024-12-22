СМИ: «Шахед», который ночью атаковал Украину, пролетел 170 км через Беларусь 22.12.2024, 17:29

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Российские дроны шесть раз за последние 24 часа пересекали границу нашей страны.

Российские дроны шесть раз за последние 24 часа пересекали границу Беларуси. Один из них прошел более 170 км вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

По данным мониторинговой группы, в течение последних суток зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины.

Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в:

15:05,

20:58,

01:03 (2х),

07:31.

В то же время, по данным мониторинговой группы, «Шахед», который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н).

Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.

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