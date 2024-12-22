Какое новшество ждет водителей с 1 января в Беларуси

Какое новшество ждет водителей с 1 января в Беларуси3
- 22.12.2024, 17:46
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Оно касается как физлиц, так и юрлиц.
В Беларуси с 1 января 2025 года повысят ставки транспортного налога. Новшество касается как физлиц, так и юрлиц. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
В основном, он уплачивается в зависимости от разрешенной максимальной массы авто. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.
Ставки для физического лица за:
легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) — 70 рублей (сейчас 66 рублей);
не более 1,75 тонны — 92 рубля (сейчас 87 рублей);
не более 2 тонн — 116 рублей (110 рублей);
не более 2,25 тонны — 138 рублей (131 рубль);
не более 2,5 тонны — 161 рубль;
не более 3 тонн — 183 рубля;
более 3 тонн — 253 рубля.
грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:
не более 2,5 тонны — 183 рубля;
не более 3,5 тонны — 391 рубль;
не более 12 тонн — 507 рублей;
более 12 тонн — 575 рублей.
автобус с числом посадочных мест:
до 20 включительно — 276 рублей;
от 21 до 40 включительно — 391 рубль;
свыше 40 — 507 рублей.
мотоцикл — 46 рублей (сейчас 44 рубля).
Ставки для организаций за:
легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:
не более 1 тонны — 183 рубля;
не более 2 тонн — 237 рублей;
не более 3 тонн — 289 рублей;
более 3 тонн — 368 рублей.
грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:
не более 2,5 тонны — 315 рублей;
не более 3,5 тонны — 447 рублей;
не более 12 тонн — 578 рублей;
более 12 тонн — 658 рублей.
автобус с числом посадочных мест:
до 20 включительно — 315 рублей;
от 21 до 40 включительно — 447 рублей;
свыше 40 — 578 рублей.
мотоцикл — 79 рублей.
Напомним, что налог платится за предыдущий год. Т.е. в 2025 году транспортный налог нужно будет платить за 2024 год.