Зеленский: Предстоящий год будет ключевым для справедливого мира 22.12.2024, 17:58

Президент Украины поставил задачу перед дипломатами.

Следующий год будет ключевым для защиты интересов Украины и украинцев на дипломатической ниве, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими дипломатами по случаю их профессионального праздника и поставил дипломатам ряд задач.

«Быть послом Украины, быть украинским дипломатом – быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было вами сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев. Следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи. Мы должны сделать все, чтобы 25 год стал для Украины годом справедливого мира», - заявил Зеленский.

Он добавил, что после смены президента Соединенных Штатов Америки и его администрации произойдет много изменений в международных отношениях. А также изменения ожидают ряд близких Украине государств, где будут проходить выборы, как Германия и Польша. При этом Украине все еще предстоит углубить отношения со странами дальнего зарубежья.

«Украине нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это – ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными – так чтобы Украина имела необходимый результат», - отметил президент, намекнув, что работа послов должна быть круглосуточной.

Особо глава государства акцентировал, что в следующем году украинским дипломатам следует особо поработать для вступления страны в Евросоюз, а также над углублением отношений с НАТО.

«Нам нужно вступление в Евросоюз. В следующем году мы должны сделать для этого максимум в процессе переговоров и в развитии отношений с партнерами в Европейском Союзе. Поэтому председательство Польши, а во втором полугодии Дании в ЕС должны стать историческими для Украины. …

Я рассчитываю на дальнейшее наполнение нашей работы с НАТО. Все мы понимаем, что приглашения Украины в НАТО и членство в Альянсе могут быть решениями исключительно политическими. …Поэтому очень важно, чтобы работа по НАТО для Украины не была только кабинетной», - заявил Зеленский.

Еще одной задачей для дипломатов президент назвал работу с инвесторами – на уровне государств, компаний, медиа, церквей, академического сообщества, сфер искусства и спорта.

«Все формы дипломатии – от привычной дипломатии до мягкой силы, от дипломатии первых лиц и парламентской дипломатии до дипломатии сердец – все, что может укрепить Украину, должно работать ради Украины», - отметил он.

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что уже согласован ряд новых назначений для украинских посольств, среди которых – общественные и общественные лидеры, «такие как Нариман Джелял, госпожа Алена Гетьманчук, Федор Шандор, Юлия Федов».

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