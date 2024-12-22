Рыбак выудил из Свислочи гигантскую щуку 2 22.12.2024, 18:04

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Видеофакт.

Рыбак Андрей Гуринович похвастался уловом – огромной щукой длиной 1,2 м и весом более 15 кг. Об этом стало известно из публикации в Instagam в паблике rybalka_v_belarusi_.

Трофей добыли на Свислочи в Осиповичском районе Могилевской области. Рыбак использовал спиннинг, джиг, а в качестве приманки – Keitech 4.5.

Однако большинство зрителей удивил не сам улов, а то, что мужчина отпустил щуку на волю.

«Шикарная анаконда! Респект, что отпустили!» – написал один из комментаторов.

Большинство одобрили поступок удачливого рыбака. Однако нашлись и те, кто посетовал.

«Смачные котлетки были бы…» – написал пользователь под ником cheburahus.

Нашлись и те, кто объяснил поступок Андрея.

«Это трофейная рыба!!!! И ее отпускают для того, чтоб другой рыбак поймал такую!!!!» – эмоционально высказался подписчик с ником fillatov.88.

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