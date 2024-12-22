ЕС начал готовить 16-й пакет санкций против России

ЕС начал готовить 16-й пакет санкций против России1
- 22.12.2024, 18:14
Его введут к годовщине вторжения РФ в Украину.
Европейский союз (ЕС) намерен принять очередной, 16-й пакет санкций против России в третью годовщину вторжения в Украину — 24 февраля 2025 года, пишет Welt со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. По словам собеседников издания, новые меры затронут конкретные сектора российской экономики, которые до сих пор «не были охвачены вообще» или в достаточной степени. Также будет расширен черный список пропагандистов кремлевского режима, несущих ответственность «за подрыв территориальной целостности Украины».
Кроме того, ЕС собирается ввести ограничения против лиц, которые шпионили в пользу России и участвовали в кампаниях по дезинформации, в том числе в Германии. Им будет запрещен въезд и закрыт доступ к активам. Конкретные фамилии не приводятся. В то же время в Брюсселе отметили, что отследить и доказать причастность к «гибридным атакам» сложно, поэтому данный пункт остается под вопросом. В целом новые меры будут направлены на то, чтобы «послать четкий сигнал Москве», добавили источники.
На данный момент ЕС принял 15 пакетов санкций против России. Последний был утвержден 16 декабря. В него попали 54 физлица, включая двух северокорейских чиновников, и 30 компаний из России, Китая, Индии, Ирана, Сербии, ОАЭ и КНДР. Кроме того, ограничения были введены против 52 танкеров из третьих стран, относящихся к так называемому «теневому флоту» президента Владимира Путина. Эти суда помогают России перевозить топливо и обходить установленный странами G7 и их партнерами ценовой потолок на нефть. Также за «дестабилизирующие действия России за рубежом» в черный список попали заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, офицеры ГРУ Юрий Сизов, Владимир Липченко и Андрей Аверьянов.
Санкции необходимо продлевать каждые шесть месяцев единогласным решением 27 стран-членов союза. Очередная такая процедура должна быть проведена не позднее 31 января 2025 года.