Изучение далекой экзопланеты изменило наше представление о космосе 1 22.12.2024, 18:18

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Ученые в замешательстве.

Астрономы столкнулись с загадкой, которая может перевернуть наши представления о том, как формируются планеты. При изучении молодой экзопланеты PDS 70b, находящейся на расстоянии около 400 световых лет от Земли, ученые обнаружили, что ее атмосфера имеет совершенно другой химический состав, чем окружающий ее протопланетный диск, передает New Voice.

Это противоречит существующим теориям, которые предполагают, что планеты наследуют химический состав из диска, из которого они образуются.

PDS 70b — это газовый гигант, масса которого в три раза превышает массу Юпитера. Она находится на ранней стадии формирования и окружена протопланетным диском — облаком газа и пыли, из которого впоследствии образуются планеты. Астрономы изучили химический состав атмосферы планеты и сравнили его с составом диска. Оказалось, что в атмосфере планеты значительно меньше углерода и кислорода, чем ожидалось.

Это открытие ставит ученых в тупик. Ведь если планеты формируются из вещества протопланетного диска, то их химический состав должен быть похожим. Однако в случае с PDS 70b это правило не работает.

Исследователи предлагают два возможных объяснения этого явления. Во-первых, планета могла сформироваться из твердых частиц, таких как лед и пыль, которые содержали меньшее количество углерода и кислорода, чем окружающий газ. Во-вторых, протопланетный диск мог обогатиться углеродом уже после того, как планета начала формироваться.

Это открытие подчеркивает, что процесс формирования планет намного сложнее, чем мы думали ранее. Ученые планируют продолжить исследования других молодых планетных систем, чтобы лучше понять, насколько распространены подобные аномалии и какие процессы могут их вызывать.

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