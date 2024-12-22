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В Минске появилась елка с очень странными украшениями

  • 22.12.2024, 18:38
В Минске появилась елка с очень странными украшениями

Видео.

В Минске в Раковском предместье поставили новогоднюю елку. По идее, она должна была привычно отсылать к ностальгии по временам БССР, но получился какой-то очень странный реверанс в сторону Советской России, отмечает издание Citydog.

На елку обратили внимание авторы инстаграм-канала Malina_blr: «Очень милая елка, которая окунет вас в детство».

На первый взгляд, елка и вправду может окунуть в детство — по крайней мере, в детско-юношеские годы тех, кому сейчас за 40. Как в старые времена, настоящая (а не искусственная) елка украшена флажками, огоньками и даже бутафорской хлопушкой — и на этом, судя по всему, аналогии с детством советского минчанина заканчиваются.

Кроме всего, на елке висят бутафорские упаковки конфет «Кара-Кум», «Олимпийский мишка», «Аленка» — но проблема в том, что сладости эти изготавливали в Москве, и, если кто-то помнит детство в БССР, в Минск они практически не попадали (благо всегда были конфеты «Коммунарки»). То есть если это и отсылает к детству, то не минчан, а москвичей, например.

Вдобавок внизу елка украшена открытками из РСФСР (которые в Минске также появлялись нечасто) и пластинками всесоюзной фирмы «Мелодия» (а вот это добро можно было купить в магазине на Володарского).

Кроме нескольких доброжелательных комментариев под постом, есть и достаточно нелестный, но по теме:

«Да уж… Кто знал это, тот точно не забудет. А молодым людям это ни о чем. Придумайте уже что-то новое, свежее, чем этот блошиный рынок».

Тем более, если это вещи не с родного блошиного рынка…

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