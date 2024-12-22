Военные США по ошибке сбили над Красным морем свой истребитель 3 22.12.2024, 18:59

иллюстративное фото

Оба пилота выжили.

В Красном море американские военные, предположительно по ошибке, сбили один из своих истребителей в ходе инцидента с «дружественным огнем». Оба пилота смогли благополучно катапультироваться, хотя один из них, как отмечается, получил лёгкие травмы.

Об инциденте с истребителем F/A-18 сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. По его сведениям, самолет летел от авианосца «Гарри Трумэн», когда его сбила ракета, выпущенная эсминцем «Геттисберг» из состава ударной группы во главе с «Трумэном».

Оба пилота были найдены. Проводится полное расследование, отметили в американском командовании.

Войска США развернуты в регионе в том числе для противодействия угрозам со стороны действующей в Йемене проиранской группировки хуситов. В субботу военные вновь наносили удары по их позициям недалеко от столицы Йемена Саны. Кроме того, над Красным морем были сбиты несколько беспилотников хуситов и одна крылатая ракета.

Представитель командования хуситов в свою очередь заявил, что американский истребитель был сбит именно их огнем.

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