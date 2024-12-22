Очередь на польско-белорусской границе растянулась на 40 часов
- 22.12.2024, 19:04
Больше всего автомобилей стоит с польской стороны.
В преддверии новогодних праздников на границе наблюдаются многокилометровые очереди. Больше всего автомобилей стоит с польской стороны, меньше всего — с латышской.
В пункте Тересполь-Брест, по обновлению 22.12.2024, зафиксировано среднее время ожидания пересечения границы в 40 часов.
Путешественники сообщают в чатах о многочасовом ожидании, проблемах с организацией очереди и нехватке инфраструктуры.