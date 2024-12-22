На поминальную службу в Магдебурге пришли сотни людей 22.12.2024, 19:53

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Жители города пришли почтить память жертв нападения на рождественскую ярмарку.

Поминальная служба по жертвам атаки на рождественскую ярмарку Магдебурга состоялась в городе вечером в субботу, 21 декабря. Об этом сообщает агентство KNA. Утром в воскресенье, 22 декабря, несколько сотен человек собрались у лютеранской церкви св. Иоанна в Магдебурге, передает DW.

Несколько сотен человек накануне вечером собрались в лютеранском Магдебургском соборе. Там провели экуменическое богослужение по жертвам атаки с участием протестанского и католического епископов. В храме было много работников экстренных служб и спасателей, работавших на месте атаки. На службе присутствовали президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Несмотря на холод и дождь, сотни людей наблюдали за службой через большой экран на Соборной площади перед храмом. В 19:04, ровно через 24 часа после преступления, зазвонили все церковные колокола города.

Утром в воскресенье, 22 декабря, несколько сотен человек собрались у лютеранской церкви св. Иоанна в Магдебурге, сообщает dpa. Этот храм находится в 100 метрах от площади Альтер Маркт, где произошла атака. Именно у этой церкви возник стихийный мемориал из цветов, свечей и игрушек. Люди молча стояли вокруг горы цветов, многие плакали.

По данным KNA, в субботу вечером в центре Магдебурга прошла и акция правых. На ней собрались несколько сотен человек. На их главном плакате значилось требование «реэмиграции».

В результате атаки на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пятеро, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест. Следователи не видят признаков теракта на почве исламизма.

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