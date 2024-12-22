Премьер Словакии Фицо встретился в Москве с Путиным

Премьер Словакии Фицо встретился в Москве с Путиным11
- 22.12.2024, 20:05
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В Кремле официально не анонсировали визит.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву и встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил вечером в воскресенье входящий в кремлевский пул пропагандист ВГТРК Павел Зарубин. Он также опубликовал девятисекундное видео встречи Путина и Фицо.
Ранее словацкий премьер заявлял, что может в ближайшее время посетить Москву, чтобы обсудить поставки российского газа в Словакию в связи с тем, что Украина намерена 1 января остановить его транзит. В Кремле официально не анонсировали визит.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, однако, сказал Зарубину, что он был запланирован несколько дней назад. Он при этом не смог ответить, что конкретно будут обсуждать Путин и Фицо, отметив, что «с легкостью можно предположить», что речь пойдет в том числе о газе. По словам Пескова, встреча проходит в формате «один на один».
Это первый приезд словацкого лидера в Москву после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. После февраля 2022 года западные политики, тем более руководители стран, посещают Россию крайне редко. В Москве в последние три года бывали только канцлер нейтральной Австрии и политический союзник Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.