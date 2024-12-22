В магазинах Минска начали продавать рассол от похмелья

В магазинах Минска начали продавать рассол от похмелья5
- 22.12.2024, 20:15
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Цена удивляет.
В Минске перед новогодними праздниками стали продавать рассол. Судя по всему, от похмелья.
Фотографию необычной продукции в редакцию Tochka.by прислала читательница.
«Обнаружила в сети «Семь пятниц», но удивила стоимость за маленькую бутылочку», – пишет девушка.
За 200 мл рассола в магазине просят Br5,69. На выбор предлагают два варианта антипохмельного напитка – огуречный и капустный.
«Куда выгоднее купить банку огурцов или помидоров с рассолом, еще и сэкономишь», – добавила читательница портала.
Рассол из России
Производит новый продукт российская торговая марка Interkvass. На сайте компании уточняется, что эти безалкогольные напитки приготовлены с использованием чайного гриба и морского риса.
К примеру, в составе огуречного рассола значатся огурцы свежие, вода питьевая, культура чайного гриба, соль, чеснок свежий, сельдерей свежий, лавровый лист, семена укропа, подсластитель стевиолгликозид.