В магазинах Минска начали продавать рассол от похмелья 5 22.12.2024, 20:15

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Цена удивляет.

В Минске перед новогодними праздниками стали продавать рассол. Судя по всему, от похмелья.

Фотографию необычной продукции в редакцию Tochka.by прислала читательница.

«Обнаружила в сети «Семь пятниц», но удивила стоимость за маленькую бутылочку», – пишет девушка.

За 200 мл рассола в магазине просят Br5,69. На выбор предлагают два варианта антипохмельного напитка – огуречный и капустный.

«Куда выгоднее купить банку огурцов или помидоров с рассолом, еще и сэкономишь», – добавила читательница портала.

Рассол из России

Производит новый продукт российская торговая марка Interkvass. На сайте компании уточняется, что эти безалкогольные напитки приготовлены с использованием чайного гриба и морского риса.

К примеру, в составе огуречного рассола значатся огурцы свежие, вода питьевая, культура чайного гриба, соль, чеснок свежий, сельдерей свежий, лавровый лист, семена укропа, подсластитель стевиолгликозид.

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