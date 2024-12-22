Исландия планирует вынести на референдум вопрос о членстве в ЕС 3 22.12.2024, 20:19

Поддержка членства в ЕС среди населения Исландии растет.

Новое правительство Исландии заявило о намерении вынести вопрос о членстве в Евросоюзе на референдум до 2027 года. Об этом сообщает Euronews в воскресенье, 22 декабря.

«Мы договорились, что в парламенте будет согласовано предложение о проведении референдума о продолжении переговоров о вступлении Исландии в Европейский Союз и что этот референдум должен состояться не позднее 2027 года», — отметила новый министр иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир.

В новой администрации премьер-министра Криструн Фростадоттир заявили, что сформируют группу экспертов для изучения преимуществ и недостатков сохранения исландской кроны над переходом на евро.

Поддержка членства в ЕС среди населения Исландии растет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в июне компанией по маркетинговым исследованиям Maskína. Согласно ему, более 54% респондентов выступают за вступление в блок. В частности большинство из них считают, что их домохозяйства будут финансово лучше обеспечены в составе ЕС.

Кроме этого, согласно опросу, 74,2% респондентов считают важным, чтобы вопрос о вступлении в Евросоюз решался на референдуме.

Агентство Reuters со ссылкой на местные медиа писало, что президент Исландии Галла Томасдоттир 21 декабря представила новое правительство во главе с социал-демократкой Криструн Фростадоттир. Как отмечается в материале, левоцентристский Социал-демократический альянс Фростадоттира стал крупнейшей партией на внеочередных выборах 30 ноября и согласился сформировать коалиционное правительство с центристской Народной партией и левой проевропейской Партией реформ.

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