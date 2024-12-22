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На аукцион повторно выставили монастырь бернардинцев в Дубровно

  • 22.12.2024, 20:28
На аукцион повторно выставили монастырь бернардинцев в Дубровно

Он должен состояться 24 декабря.

Бернардинский монастырь XIX века в Дубровно, внесенный в список историко-культурных ценностей Беларуси, повторно выставили на торги.

Предыдущие прошли 2 декабря, тогда стартовая цена составила 371 тысячу рублей. Сейчас ее сократили в пять раз — 74 200 рублей.

Новый аукцион должен состояться 24 декабря.

Монастырь построили из бревен в стиле барокко в XVII веке, но он был уничтожен пожаром в конце XVIII века. Позже его отстроили в камне, но и он не сохранился.

Если верить легенде, то монастырь приказал сжечь его же владелец — Франтишек Любомирский. Из-за того, что монахи обвенчали его дочь с бедным шляхтичем.

Но позже Любомирский восстановил здание. Сейчас от всего монастыря сохранился лишь двухэтажный жилой корпус, построенный в 1809 году. Он занимает площадь в 456 квадратных метров. Вместе с постройкой продается и земельный участок со сроком аренды на 50 лет.

Известно, что костел был закрыт в 1930-ые годы. В нем размещались рабфак и школа.

В 1990-ых в монастыре провели частичную реставрацию — заменили крышу, укрепили перекрытия. Но после этого работы надолго прекратились.

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