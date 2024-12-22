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В Мостах школьник спас кота и собаку из горящего дома

  • 22.12.2024, 21:11
В Мостах школьник спас кота и собаку из горящего дома

Юного спасателя наградили за смелость.

В середине декабря второклассник из Мостов Александр Лобец при пожаре спас домашних животных — кота и собаку. Сегодня маленькому герою вручили памятный подарок от Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает «Вечерний Гродно».

Напомним, 12 декабря на балконе одной из многоэтажек в Мостах произошел пожар. О возгорании спасателям сообщил ребенок, который вернулся из школы и обнаружил дым. Мальчик забрал из квартиры кота и собаку, вышел с ними на улицу и стал ждать пожарных. Прибывшие спасатели быстро потушили огонь.

Как сообщает «Вечерний Гродно», мальчика зовут Александр Лобец. Он учится во втором классе средней школы № 5 города Мосты. Мальчик получил награды от работников МЧС и объединенной редакции журналов «Юный спасатель» и «Служба спасения» за грамотные и оперативные действия.

Начальник районного отдела МЧС Геннадий Адамович поблагодарил школьника за грамотные действия, вручил юному спасателю памятный подарок, пожелал успехов в учебе и пригласил на экскурсию в отдел МЧС.

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