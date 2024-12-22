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Россия скрывает потери среди солдат КНДР

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  • 22.12.2024, 21:30
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Россия скрывает потери среди солдат КНДР

Ликвидированные на Курщине военные из Северной Кореи имели поддельные документы.

Россия пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи на поле боя в Курской области, выдавая им ненастоящие документы.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Бойцы ССО заявили о ликвидации еще трех военных из КНДР на Курщине и завладении их документами, которые имеют признаки подделки.

Отмечается, что в военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на русский манер, а место рождения подписано как Республики Тува.

В то же время подписи владельцев сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Дэ Хьюк и Чо Чьол Хо. Они же, по российским документам, Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Каполопович.

«Этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие», - заявляют в ССО.

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