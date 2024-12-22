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Некоторым категориям водителей запретили пользоваться каршерингом на пять лет

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  • 22.12.2024, 21:41
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Некоторым категориям водителей запретили пользоваться каршерингом на пять лет

Блокируют аккаунты.

В Минске услуги каршеринга оказывают три компании. Всего за ними числится свыше 2420 прокатных автомобилей.

Пользователи каршеринга иногда попадают в аварии. Поэтому в апреле каршеринговым компаниям из ГУВД Мингорисполкома были отправлены письма о принятии дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения, пишет агентство «Минск-Новости».

«Речь идет о блокировке на пять лет аккаунтов пользователей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, периодическом контроле наличия водительского удостоверения, создании системы персонального рейтинга пользователей с анализом различных показателей (стиль и стаж вождения, активность пользователя, наличие штрафов и фактов ДТП) и другое», — сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

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