Некоторым категориям водителей запретили пользоваться каршерингом на пять лет

Некоторым категориям водителей запретили пользоваться каршерингом на пять лет1
- 22.12.2024, 21:41
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Блокируют аккаунты.
В Минске услуги каршеринга оказывают три компании. Всего за ними числится свыше 2420 прокатных автомобилей.
Пользователи каршеринга иногда попадают в аварии. Поэтому в апреле каршеринговым компаниям из ГУВД Мингорисполкома были отправлены письма о принятии дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения, пишет агентство «Минск-Новости».
«Речь идет о блокировке на пять лет аккаунтов пользователей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, периодическом контроле наличия водительского удостоверения, создании системы персонального рейтинга пользователей с анализом различных показателей (стиль и стаж вождения, активность пользователя, наличие штрафов и фактов ДТП) и другое», — сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.