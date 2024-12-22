«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами 22.12.2024, 22:06

1,370

У Салаха рекорд.

Лидирующий в чемпионате Англии «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в гостевом матче 17-го тура со счетом 6:3.

У «Ливерпуля» дубли на счету Мохамеда Салаха (54-я и 61-я минуты) и Луиса Диаса (23, 85), по голу забили Алексис Макаллистер (36) и Доминик Собослаи (45+1).

У лондонской команды отличились Джеймс Мэддисон (41), Деян Кулушевски (72) и Доминик Соланке (83).

Салах, сделавший в игре с «Тоттенхэмом» еще и две голевые передачи, стал первым игроком в истории АПЛ, который преодолел отметки в 10 голов и 10 передач уже к Рождеству — на счету египетского форварда 15 голов и 11 передач в 16 матчах.

«Тоттенхэм» повторил антирекорд лиги по числу домашних матчей за год, в которых он пропускал первым (14). «Тоттенхэм» с 1994-го уже был худшим по этому показателю вместе с «Ипсвичем», в 2017-м к ним присоединился «Кристал Пэлас».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com