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«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами

  • 22.12.2024, 22:06
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«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами

У Салаха рекорд.

Лидирующий в чемпионате Англии «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в гостевом матче 17-го тура со счетом 6:3.

У «Ливерпуля» дубли на счету Мохамеда Салаха (54-я и 61-я минуты) и Луиса Диаса (23, 85), по голу забили Алексис Макаллистер (36) и Доминик Собослаи (45+1).

У лондонской команды отличились Джеймс Мэддисон (41), Деян Кулушевски (72) и Доминик Соланке (83).

Салах, сделавший в игре с «Тоттенхэмом» еще и две голевые передачи, стал первым игроком в истории АПЛ, который преодолел отметки в 10 голов и 10 передач уже к Рождеству — на счету египетского форварда 15 голов и 11 передач в 16 матчах.

«Тоттенхэм» повторил антирекорд лиги по числу домашних матчей за год, в которых он пропускал первым (14). «Тоттенхэм» с 1994-го уже был худшим по этому показателю вместе с «Ипсвичем», в 2017-м к ним присоединился «Кристал Пэлас».

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