В Украинский легион в Польше подали заявления более тысячи человек 22.12.2024, 22:26

Василий Боднар

На 10 января планируется следующая запись.

В Украинский легион в Польше поступило уже более тысячи заявлений. Их рассматривает соответствующая комиссия, рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью «Суспільному».

По его словам, он не может назвать точное количество заявлений, потому что по просьбе Министерства обороны эта цифра является закрытой информацией. Однако Василий Боднар надеется, что количество заявлений будет расти.

«В ноябре был первый набор подписания контрактов и формирование первого украинского подразделения. На 10 января планируется следующая запись», – сказал посол.

Также он добавил, что польская сторона обеспечила серьезные условия для базовой военной подготовки, экипировки и пребывания на соответствующих полигонах.

«Прошедшие это обучение характеризуют его чрезвычайно положительно. Сначала проходит базовая военная подготовка Польши, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций”, – сказал посол Украины в Польше и добавил, что уже после этого его отправляют в соответствующее военное подразделение на территории Украины.

Василий Боднар отметил важность борьбы с российской дезинформацией, потому что россияне пытаются распространять разного рода фейки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com