В Беларуси подорожала красная икра 22.12.2024, 22:39

На 33%.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» прокомментировал подорожание красной икры, отметив, что его причины связаны с внешними факторами, а не внутренним регулированием.

По словам министра, снижение объемов улова лососевых рыб в России в этом году привело к сокращению производства красной икры и мяса лосося.

«Мы отмечаем, что за год цена на икру выросла на 33%, а на мясо лосося — на 15%. Это не могло не отразиться на полках магазинов. Однако цена на икру остается доступной для покупателей», — заявил Богданов.

Министр добавил, что к новогодним праздникам торговля готовится заранее. Уже с середины октября начинается пополнение складов, поставка импортных товаров и увеличение объемов производства отечественной продукции.

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