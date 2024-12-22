В Беларуси подорожала красная икра
- 22.12.2024, 22:39
На 33%.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» прокомментировал подорожание красной икры, отметив, что его причины связаны с внешними факторами, а не внутренним регулированием.
По словам министра, снижение объемов улова лососевых рыб в России в этом году привело к сокращению производства красной икры и мяса лосося.
«Мы отмечаем, что за год цена на икру выросла на 33%, а на мясо лосося — на 15%. Это не могло не отразиться на полках магазинов. Однако цена на икру остается доступной для покупателей», — заявил Богданов.
Министр добавил, что к новогодним праздникам торговля готовится заранее. Уже с середины октября начинается пополнение складов, поставка импортных товаров и увеличение объемов производства отечественной продукции.