Зурабишвили дала правительству Грузии семь дней на назначение повторных парламентских выборов 22.12.2024, 22:51

Саломе Зурабишвили

Срок ее полномочий истекает 29 декабря, но она не собирается покидать пост.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала правительству страны неделю на назначение повторных парламентских выборов. Об этом она заявила вечером в воскресенье, выступая на акции протеста в Тбилиси.

Накануне Зурабишвили, поддержавшая протесты оппозиции против результатов парламентских выборов, которые она считает сфальсифицированными, и против политики правительства Грузии в отношении евроинтеграции, заявила, что протесты переходят в «новую стадию», и что политический кризис в стране может разрешиться только через назначение новых выборов.

Выступая в Тбилиси, президент призвала неформального лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и других лидеров правящей партии провести переговоры о назначении даты новых выборов.

Срок полномочий Зурабишвили истекает 29 декабря — то есть как раз через неделю. Коллегия выборщиков, заседание которой бойкотировала оппозиция, уже избрала её преемника — лояльного правящей партии «Грузинская мечта» бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он должен 29 декабря приступить к исполнению обязанностей. Зурабишвили, однако, сказала, что не собирается покидать свой пост, поскольку считает прошедшее голосование нелегитимным.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье пригрозил Зурабишвили уголовным преследованием, если она превысит свои полномочия и объявит о проведении новых выборов, а также если откажется покидать президентский дворец. По его словам, ни у кого нет желания отправлять в тюрьму 72-летнего президента, поэтому он надеется, что у Зурабишвили «хватит благоразумия». Зурабишвили заявила, что не боится оказаться в тюрьме. При этом она не сказала, что будет делать, если правительство не назначит новые выборы. Ранее руководители «Грузинской мечты» заявляли, что не будут этого делать — по их мнению, выборы, на которых их партия победила, были легитимными.

Протесты против объявленной властями заморозки евроинтеграции продолжаются в Грузии уже более 20 дней. В первые дни их как правило разгоняла полиция, сотни людей были задержаны или пострадали. Впоследствии разгонов и задержаний, как и участников акций протеста, стало меньше, однако на проспект Руставели по-прежнему каждый день выходят сотни или тысячи людей. В воскресенье перед выступлением президента полиция препятствовала установке звукоусиливающего оборудования. Технические проблемы возникли и в ходе выступления Зурабишвили.

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