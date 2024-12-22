Зурабишвили дала правительству Грузии семь дней на назначение повторных парламентских выборов
- 22.12.2024, 22:51
Срок ее полномочий истекает 29 декабря, но она не собирается покидать пост.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала правительству страны неделю на назначение повторных парламентских выборов. Об этом она заявила вечером в воскресенье, выступая на акции протеста в Тбилиси.
Накануне Зурабишвили, поддержавшая протесты оппозиции против результатов парламентских выборов, которые она считает сфальсифицированными, и против политики правительства Грузии в отношении евроинтеграции, заявила, что протесты переходят в «новую стадию», и что политический кризис в стране может разрешиться только через назначение новых выборов.
Выступая в Тбилиси, президент призвала неформального лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и других лидеров правящей партии провести переговоры о назначении даты новых выборов.
Срок полномочий Зурабишвили истекает 29 декабря — то есть как раз через неделю. Коллегия выборщиков, заседание которой бойкотировала оппозиция, уже избрала её преемника — лояльного правящей партии «Грузинская мечта» бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он должен 29 декабря приступить к исполнению обязанностей. Зурабишвили, однако, сказала, что не собирается покидать свой пост, поскольку считает прошедшее голосование нелегитимным.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье пригрозил Зурабишвили уголовным преследованием, если она превысит свои полномочия и объявит о проведении новых выборов, а также если откажется покидать президентский дворец. По его словам, ни у кого нет желания отправлять в тюрьму 72-летнего президента, поэтому он надеется, что у Зурабишвили «хватит благоразумия». Зурабишвили заявила, что не боится оказаться в тюрьме. При этом она не сказала, что будет делать, если правительство не назначит новые выборы. Ранее руководители «Грузинской мечты» заявляли, что не будут этого делать — по их мнению, выборы, на которых их партия победила, были легитимными.
Протесты против объявленной властями заморозки евроинтеграции продолжаются в Грузии уже более 20 дней. В первые дни их как правило разгоняла полиция, сотни людей были задержаны или пострадали. Впоследствии разгонов и задержаний, как и участников акций протеста, стало меньше, однако на проспект Руставели по-прежнему каждый день выходят сотни или тысячи людей. В воскресенье перед выступлением президента полиция препятствовала установке звукоусиливающего оборудования. Технические проблемы возникли и в ходе выступления Зурабишвили.