Врач посоветовал три упражнения, если вы переели за праздничным столом 22.12.2024, 23:04

Они помогут вернуть себе комфортное самочувствие.

Праздничные застолья часто заканчиваются перееданием, и многие из нас сталкиваются с дискомфортом после обильного ужина. Журналисты издания Men Today предлагают несколько простых упражнений, которые помогут облегчить состояние, возникшее из-за плотного приема пищи.

Авторы статьи подчеркивают, что интенсивные тренировки в этот период не рекомендуются. Следует сделать легкую прогулку в обычном темпе на протяжении 15–30 минут.

Это не только улучшит кровообращение, но и ускорит процесс перемещения пищи из желудка в тонкий кишечник, что поможет снизить риск изжоги и уменьшить вздутие живота.

Кроме того, полезно выполнять легкие наклоны вперед-назад и вбок с одной рукой. Эти простые движения помогут расслабить мышцы и поспособствуют лучшему пищеварению. Также авторы советуют включить полувыпады в стороны, что дополнительно активизирует работу организма.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстрее восстановиться после праздников и вернуть себе комфортное самочувствие.

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