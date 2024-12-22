В Ростовской области РФ взорвался склад боеприпасов 22.12.2024, 23:16

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Его атаковали беспилотники.

Сегодня ночью в Ростовской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов под Новочеркасском. Очевидцы запечатлели момент взрыва на видео: на кадрах видно, как огромный огненный гриб поднимается на сотни метров вверх, освещая ночное небо. После первого взрыва последовала череда вторичных детонаций. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365». Россияне в ударе обвиняют Украину.

По данным российских СМИ, склад мог принадлежать 150-й мотострелковой дивизии, которая участвует в наступлении на Кураховском направлении. Детонация боеприпасов стала причиной масштабного пожара, подробности которого власти пока не комментируют.

Этой же ночью губернатор Орловской области подтвердил удар по нефтебазе. В результате атаки на объект произошел пожар, который распространился по территории.

Новочеркасск, расположенный вблизи Ростова-на-Дону, стал очередным российским объектом, пострадавшим от атак за последние месяцы. Масштабный взрыв на складе боеприпасов может повлиять на логистику и военные планы РФ в этом регионе.

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