Советник Байдена: Наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО 22.12.2024, 23:29

Майкл Карпентер

фото: usembassy.gov

Пятая статья — самая надежная форма гарантий.

Членство Украины в НАТО может следовать за прекращением боевых действий. Пятая статья НАТО стала бы для Украины наивысшей гарантией безопасности.

Об этом заявил член команды президента США Джо Байдена и советник по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

«Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья — самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить — жизненно важно для Украины», - подчеркнул Карпентер.

Однако он отметил, что сейчас достичь этого будет трудно, потому что в Украине горячая фаза войны.

«Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины», - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что сейчас надо очень хорошо подумать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас.

«Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию (миротворческую миссию в Украине как гарантию безопасности - ред.) Поэтому, как по мне, наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл», - подчеркнул советник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com