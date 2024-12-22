Советник Байдена: Наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО
- 22.12.2024, 23:29
Пятая статья — самая надежная форма гарантий.
Членство Украины в НАТО может следовать за прекращением боевых действий. Пятая статья НАТО стала бы для Украины наивысшей гарантией безопасности.
Об этом заявил член команды президента США Джо Байдена и советник по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.
«Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья — самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить — жизненно важно для Украины», - подчеркнул Карпентер.
Однако он отметил, что сейчас достичь этого будет трудно, потому что в Украине горячая фаза войны.
«Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины», - подчеркнул он.
В то же время он отметил, что сейчас надо очень хорошо подумать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас.
«Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию (миротворческую миссию в Украине как гарантию безопасности - ред.) Поэтому, как по мне, наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл», - подчеркнул советник.