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Водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей в Брестской области

  • 23.12.2024, 1:13
Водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей в Брестской области

Он совершил опасный обгон.

22 декабря около 11.50 на одной из автомобильных дорог Брестской области 20-летний водитель решил совершить обгон. В результате он столкнулся с другим автомобилем и погиб, сообщает телеграм-канал брестских силовиков.

По предварительной информации, сегодня около полудня на седьмом километре автодороги Н472 Иваново — Мотоль — Тышковичи — Оброво 20-летний мужчина, управлявший автомобилем Infiniti, решил совершить обгон. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля Infiniti погиб, его 16-летняя девушка-пассажир и водитель автомобиля Audi доставлены больницу.

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