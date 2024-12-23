В Москве произошла массовая авария
- 23.12.2024, 5:23
В больницу попали 14 человек.
Количество пострадавших после столкновения грузовика, автобуса и трех автомобилей на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы выросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«До 14 возросло количество пострадавших», — сказал собеседник агентства.
«РИА Новости» уточнило, что пострадали 15 человек, 14 из них были госпитализированы. В агентстве добавили, что среди пострадавших в этой аварии — два сотрудника МЧС. Кроме того, в ДТП пострадал один ребенок, предварительно, у него сотрясение мозга, его доставили в больницу. РЕН ТВ сообщает о 17 пострадавших в ДТП.
Вечером 22 декабря КАМАЗ проехал перекресток на красный сигнал светофора. После этого он врезался в автобус и три машины.
14 декабря в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда пострадали четыре человека.