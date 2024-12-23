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CNN: Силовики режима Асада сдают оружие правительству сирийских повстанцев

  • 23.12.2024, 8:10
  • 3,190
CNN: Силовики режима Асада сдают оружие правительству сирийских повстанцев

Похожие схемы разоружения заработали во многих городах страны.

В городе Латакия на юге Сирии бывшие силовики режима Башара Асада сдают свое оружие переходному правительству повстанцев. Похожие схемы разоружения заработали и в других городах страны.

Об этом сообщает CNN.

В начале этой недели агентство AFP сняло в городе кадры, на которых длинные очереди мужчин в штатском ждут, чтобы сдать свое личное огнестрельное оружие чиновникам Министерства внутренних дел нового сирийского правительства.

На кадрах чиновники неформально разговаривают с мужчинами и фотографируют их, когда они сдают свое оружие. В закоулках правительственного офиса можно увидеть сотни различных видов пистолетов и боеприпасов.

Это происходит в то время, как возглавляемое группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам» новое руководство Сирии, работает над мирной передачей власти и получением международной легитимности.

После получения огнестрельного оружия, новые власти выдали бывшим силам сирийского режима временные удостоверения, которые позволят им свободно передвигаться по «освобожденным» территориям Сирии, пока не завершится «юридическая процедура». Об этом говорится в объявлении, вывешенном возле правительственного офиса, которое можно увидеть на видео, снятом AFP. В сообщении не содержится никаких подробностей о «юридических процедурах».

Сирийские государственные СМИ сообщают, что подобные схемы возврата оружия были внедрены в других городах страны, таких как Дара.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания также установили контакт с повстанческими группами, управляющими страной, вместе с Катаром и Турцией.

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