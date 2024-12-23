Зурабишвили выдвинула «Грузинской мечте» ультиматум 23.12.2024, 8:32

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Саломе Зурабишвили

Фото: Getty Images

Политик отказалась покинуть пост президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правящей пророссийской партии «Грузинская мечта», подтвердила отказ сложить президентские полномочия и потребовала назначения новых парламентских выборов до конца месяца.

Соответствующее заявление она сделала в воскресенье, 22 декабря, во время выступления перед митингующими в Тбилиси, передает Tbilisi life.

Президентские полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, но она не намерена покидать свой пост, так как не признает легитимность парламента, избирающего президента.

Оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся в конце октября, объявив о тотальных фальсификациях.

В Тбилиси и других грузинских городах продолжаются уличные акции протеста, участники которых требуют проведения новых выборов и выступают за европейский путь страны.

В ходе речи перед участниками акции протеста Зурабшвили призвала Евросоюз оказать поддержку грузинской оппозиции.

Тем временем силовики всячески пытались сорвать выступление президента.

За несколько часов до начала митинга они изъяли трейлер, в котором находилась техника для выступления грузинского лидера.

«Во время выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили намертво положили звук. Интернет также перестал работать», - пишет Tbilisi life.

Кроме того, в «Грузинской мечте» угрожают Зурабишвили уголовным преследованием за ее призывы к новым выборам.

Соответствующие угрозы ранее озвучил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Президент, в свою очередь, ответила, что не боится этих угроз и не собирается покидать пределы Грузии.

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