Президент Панамы ответил на угрозы Трампа о Панамском канале 2 23.12.2024, 8:59

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Хосе Рауль Мулино

Подробности.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал принадлежит стране, и отверг возможность никаких территориальных уступок. Так он ответил на вчерашнее заявление Дональда Трампа с угрозой потребовать от Панамы вернуть США контроль над этим важным водным путем.

Об этом сообщает New York Post.

Глава центральноамериканского государства выступил против предположения Трампа о том, что Штаты могут требовать возвращения контроля над Панамским каналом после того, как избранный президент США вступит в должность в январе 2025 года.

Соответствующие претензии Трамп объяснил там, что Панама якобы взимает чрезмерную плату за пользование данным водным путем, и раскритиковал методы управления каналом со стороны Панамы.

«На Панамском канале нас обдирают так же, как и везде», - сказал республиканец 22 декабря во время выступления перед многотысячной аудиторией в Аризоне на фестивале Turning Point USA AmericaFest.

По словам Трампа, если «принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, тогда мы будем требовать возвращения Панамского канала Соединенным Штатам Америки в полном объеме, быстро и без вопросов».

В свою очередь Мулино в своем аккаунте в соцсети «четко» отметил, что «каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежат Панаме, и будут оставаться (панамскими)».

Президент Панамы подчеркнул, что «суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению».

«Каждый панамец, здесь или где-либо в мире, носит это в своем сердце, и это часть нашей истории борьбы», - заявил он.

Вопрос о плате за пользование каналом

По словам Мулино, пошлины, установленные для грузоотправителей, пользующихся Панамским каналом, через который ежегодно проходит 14 000 судов, не устанавливаются по прихоти.

«Они есть и будут установлены публично и открыто, учитывая рыночные условия, международные условия, эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании и модернизации межокеанских водных путей», - рассказал панамский президент.

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