Президент Панамы ответил на угрозы Трампа о Панамском канале

Президент Панамы ответил на угрозы Трампа о Панамском канале2
- 23.12.2024, 8:59
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Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал принадлежит стране, и отверг возможность никаких территориальных уступок. Так он ответил на вчерашнее заявление Дональда Трампа с угрозой потребовать от Панамы вернуть США контроль над этим важным водным путем.
Об этом сообщает New York Post.
Глава центральноамериканского государства выступил против предположения Трампа о том, что Штаты могут требовать возвращения контроля над Панамским каналом после того, как избранный президент США вступит в должность в январе 2025 года.
Соответствующие претензии Трамп объяснил там, что Панама якобы взимает чрезмерную плату за пользование данным водным путем, и раскритиковал методы управления каналом со стороны Панамы.
«На Панамском канале нас обдирают так же, как и везде», - сказал республиканец 22 декабря во время выступления перед многотысячной аудиторией в Аризоне на фестивале Turning Point USA AmericaFest.
По словам Трампа, если «принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, тогда мы будем требовать возвращения Панамского канала Соединенным Штатам Америки в полном объеме, быстро и без вопросов».
В свою очередь Мулино в своем аккаунте в соцсети «четко» отметил, что «каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежат Панаме, и будут оставаться (панамскими)».
Президент Панамы подчеркнул, что «суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению».
«Каждый панамец, здесь или где-либо в мире, носит это в своем сердце, и это часть нашей истории борьбы», - заявил он.
Вопрос о плате за пользование каналом
По словам Мулино, пошлины, установленные для грузоотправителей, пользующихся Панамским каналом, через который ежегодно проходит 14 000 судов, не устанавливаются по прихоти.
«Они есть и будут установлены публично и открыто, учитывая рыночные условия, международные условия, эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании и модернизации межокеанских водных путей», - рассказал панамский президент.