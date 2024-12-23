Дубль Алексея Протаса обеспечил «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом» 23.12.2024, 9:22

Белорусский форвард блестяще воспользовался ошибкой соперника.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду переиграл «Лос-Анджелес Кингз» с счетом 3:1.

В составе столичной команды белорусский форвард Алексей Протас играл на правом фланге второго звена, пишет Belarushockey.by.

На 10-й минуте гости допустили грубую ошибку на выходе из зоны, партнеры вывели Протаса на убойную позицию и он оформил свой 13-й гол в сезоне.

В концовке матча Протас оформил дубль, поразив пустые ворота соперника.

В итоге Протас провел на льду 17:50, набрал 2 (2+0) очка, нанес 4 броска, допустил 1 потерю, и заработал показатель полезности «+2». Его признали третьей звездой матча.

В сезоне у Протаса 33 игры, 29 (14+15) очков, показатель полезности «+18», 6 минут штрафа.

«Вашингтон» с 48 очками в 33 играх занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 23 декабря в гостях против «Бостона».

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