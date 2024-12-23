New York Post: Трамп планирует осуществить самую большую депортацию в истории США

New York Post: Трамп планирует осуществить самую большую депортацию в истории США3
- 23.12.2024, 9:28
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Политик заявил о подписании ряда исторических указов.
Избранный президент США Дональд Трамп обещает провести крупнейшую операцию депортации в истории страны.
Об этом пишет New York Post.
«В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический ряд указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных мигрантов и остановить нашествие в нашу страну. И в тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории, большую, чем во времена президента Дуайта Эйзенхауэра», - заявил Трамп.
Отмечается, что в течение всей своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.