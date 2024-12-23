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Белорус накануне Нового года бросил петарду и испугал два наряда силовиков

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  • 23.12.2024, 9:35
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Белорус накануне Нового года бросил петарду и испугал два наряда силовиков

При этом он управлял автомобилем.

В начале этого года суд Смолевичского района Минской области рассмотрел административное дело в отношении жителя города Смолевичи, который бросил петарду в наряд силовиков. Об этом «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Согласно материалам дела, вечером 31 декабря 2023 года в Смолевичах мужчина, управляя автомобилем, зажег петарду и бросил ее в сторону военнослужащих двух войсковых нарядов в/ч 3310 внутренних войск МВД. Его задержали.

Новый год он провел за решеткой. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

3 января 2024 года суд рассмотрел дело. На судебном заседании водитель признал свою вину. Он пояснил, что бросил петарду из окна своего автомобиля. Виновность также подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и рапортами сотрудников воинской части.

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве и назначили арест пять суток.

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