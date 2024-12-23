Принесет ли курс доллара сюрприз белорусам на Новый год? 23.12.2024, 9:41

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Опубликован новый прогноз по валютам.

Закончилась последняя полноценная рабочая неделя 2024 года. Для белорусского валютного рынка она сложилась вполне спокойной на фоне высокой волатильности предыдущих дней. Каких курсов ждать в предновогоднюю неделю, читайте в традиционном прогнозе Myfin.by.

Курс доллара откатывается назад

Обменный курс доллара США по итогам последнего торгового дня на белорусском валютном рынке снизился за неделю на 0,83% и к началу года рост курса сократился до +8,48%. После минимального роста в начале недели до USD/BYN 3,4720 в пятницу доллар ушел на выходные с курсом USD/BYN 3,4468. Объем торгов за неделю был ниже среднего и составил 50,083 млн долларов США.

Российский рубль за это же время немного вырос в цене на белорусском валютном рынке, и общее изменение курса за неделю составило +0,94%. С начала года российский рубль пока слабеет на -3,19%. В пятницу, 20 декабря, рынок закрылся на отметке RUB/BYN 3,3875 за 100 российских рублей. Объем торгов за неделю составил 24 202,703 млн российских рублей и в целом за неполный месяц уже достиг исторически максимального объема. По итогам декабря мы ожидаем, что объем торгов российским рублем на БВФБ превысит один миллиард долларов США в эквиваленте.

Аналогичные изменения претерпевал курс доллара США на российском финансовом рынке, где пятница, 20 декабря, закрылась с курсом доллара USD/RUB 102,9955. Не исключено, что таким образом валютный рынок России отреагировал на решение Центробанка РФ в пятницу, 20 декабря, оставить ключевую ставку без изменений.

Напомним, что на прошлой неделе два значимых регулятора — ФРС США и Банк России — проводили заседания по вопросу основных параметров монетарной политики. И если ФРС ожидаемо снизила ставку на -0,25% до нынешних 4,50% (курс основной валютной пары EUR/USD по итогам заседания в среду, 18 декабря, опускался до 1,0351), то Центробанк сумел удивить рынок, оставив ставку без изменения.

Собственно, весь рост курса доллара на белорусском и российском рынке в начале прошлой недели был обусловлен укреплением доллара на мировом финансовом рынке. Но, как это часто бывает, новость достаточно быстро отработалась и уже к концу недели пара EUR/USD отыграла сто пунктов и закрыла неделю ростом до 1,0445.

Каких курсов валют ждать на Новый год?

Но российский рынок в последнюю неделю года имеет шансы укрепить позиции. Во-первых, приближается пик налоговых выплат, который, как всегда, приходится на 28 декабря. Во-вторых, пришло известие, что Минфин США разрешил в виде исключения Венгрии и Турции провести расчеты за поставки газа через «Газпромбанк». Таким образом, на внутренний рынок может прийти дополнительный объем иностранной валюты, которая поддержит российский рубль. И, кроме всего прочего, со вторника по четверг на этой неделе мировой рынок уходит на рождественские праздники.

В этих условиях будет неудивительно, если курс российского рубля по отношению к доллару США снизится ниже 100 рублей. На белорусском валютном рынке это может привести к укреплению белорусской валюты против доллара до USD/BYN 3,380 — 3,400. Российский рубль на белорусских торгах может подорожать до RUB/BYN 3,420 за 100 российских рублей. А там и до Нового года пара дней!

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