«Лучше голодать»: минчанка купила полтора килограмма еды за восемь копеек

«Лучше голодать»: минчанка купила полтора килограмма еды за восемь копеек2
- 23.12.2024, 9:45
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Комментаторы разделились на два непримиримых лагеря.
Минчанка выложила в TikTok видеоролик, в котором показала полтора килограмма продукта, за который заплатила в магазине всего восемь копеек. Но многие комментаторы заявили, что лучше будут голодать, чем есть то, чем предложила полакомиться блогерша, отмечает «Телеграф».
Видео, под которым разгорелся спор, выложила на своей страничке в TikTok минчанка Кристина, которая публикует свои ролики под ником murka_milliard. Она продемонстрировала увесистый пакет с ценником из одного из столичных магазинов: 1,554 кг за 8 копеек. То есть цена продукта — всего пять копеек за кило.
@murka_milliard
Да, такие цены в Беларуси тоже есть! Взяла ради эксперимента. Сняла видео в Минске 19 декабря 2024 года♬ оригинальный звук - Кристина. Минск
Многих, безусловно, впечатлила цена, по которой сегодня разве что коробок спичек можно купить. Впрочем, когда зрители увидели, о каком продукте идет речь, все встало на свои места, а в комментариях началась одна из тех дискуссий, которые быстро переходят в разряд вечных. Речь идет о свиных шкурках.
Для чего именно авторка ролика приобрела свиные шкурки, в видео она не уточнила. В комментариях некоторые пользователи поделились не одним вариантом блюд, которые можно приготовить, используя этот продукт. Кто-то вспомнил бабушкин холодец из детства, кто-то — свиной рулет, кто-то предложил отваривать их с чесноком и перцем и подавать с соусом как закуску под пиво или делать острые «чипсы», подсушивая отваренные уши в духовке и также обильно обваливая в специях.
Были и те, кто отметил, что свиные уши — это «коллаген в чистом виде», поэтому настоятельно рекомендовал всем не пренебрегать этим продуктом.
Впрочем, другая половина комментаторов считает подобные манипуляции с «субпродуктами» едва ли не сумасшествием, поскольку, по их мнению, «даже бродячая собака не будет это есть».