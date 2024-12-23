В России уничтожен склад с деталями для «Шахедов» на $16 миллионов 1 23.12.2024, 9:51

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ГУР раскрыло детали загадочного пожара.

На территории Российской Федерации был уничтожен склад, на котором хранились детали к дронам типа Shahed-136. Сумма убытков россияна - около 16 миллионов дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

«На территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул склад, где хранили детали к дронам типа Shahed-136, которые агрессор применяет для ударов по Украине», - рассказали в ГУР.

Известно, что в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц Shahed-136 - все сгорело.

«Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России», - отметили в разведке.

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