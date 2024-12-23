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Позор и предательство: в Словакии раскритиковали Фицо за визит к Путину

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  • 23.12.2024, 10:13
  • 6,984
Позор и предательство: в Словакии раскритиковали Фицо за визит к Путину
Роберт Фицо

Лидеры оппозиции отреагировали.

Встречу словацкого премьер-министра Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковали в самой Словакии.

Как сообщило издание aktuality.sk, лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал этот визит позором для страны и предательством национальных интересов.

«Если бы премьер действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинскими властями, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды», - высказался он.

А член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок назвал поездку Фицо поворотной в словацкой внешней политике.

«После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата», - высказал мнение Корчок.

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