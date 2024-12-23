В Аргентине подросток написал план убийств по-белорусски и принес в школу оружие 4 23.12.2024, 10:11

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У него был список из 14 имен учеников и одной учительницы.

«Яны пашкадуюць, што назвалі мяне дзіўным», — так заканчивается письмо, написанное по-белорусски 12-летним подростком, который пришел в школу в Буэнос-Айресе с пистолетом и списком имен, пишет «Зеркало».

Аргентинские СМИ утверждают, что это была девочка, но, судя по фото записей, их написал мальчик. Национальность не указывается.

Первым об инциденте в средней школе № 7 в муниципалитете Флоренсио Варела сообщил телеканал C5N. 12-летний подросток 17 декабря принес в учебное заведение 9-миллиметровый пистолет. Как предполагается, он планировал убить своих одноклассников: у него был список из 14 имен учеников и одной учительницы. Однако план сорвался, так как один из одноклассников заметил в рюкзаке пистолет и сообщил об этом преподавательнице, которая сразу же передала информацию руководству школы. Подростка вызвали к директору, что позволило предотвратить трагедию.

В ходе расследования среди вещей подростка нашли листы с записями. Журналисты C5N решили, что текст на кириллице написан по-русски, но это беларусский язык. Также часть записей сделана на английском.

«Я павінен паглядзець, бо я не ведаю, колькі я маю куль… 5 абавязкова, тады я выклічу міліцыю. Нумар: 107 хуткая дапамога, 911 міліцыя. А настаўніцу прыродазнаўства заб’ю.

Яны пашкадуюць, што назвалі меня дзіўным», — говорится в письме.

Также был обнаружен список из 14 имен, которых подросток якобы планировал убить в определенном порядке. На одном из листков были указаны номера экстренных служб. Также среди заметок были рисунки оружия и пули.

Журналисты получили доступ к переписке в мессенджере между подростком и одноклассником, где тот писал: «Школьная стрельба. Все равно все уже знают». На что друг спросил: «Какая стрельба? Что случилось?» Подросток ответил: «Мне все надоело, никто меня не любит».

Его знакомый попытался успокоить, написав: «Многие люди любят тебя, и я один из них. Ты невероятный человек, и тебе нужно думать о тех, кто тебя ценит». В ответ подросток признался в своих намерениях: «У меня был план на три месяца, до 6 мая 2025 года. У меня есть два настоящих пистолета, которые принадлежат моей маме — она полицейский. Я собирался идти по одному. Но один идиот все испортил».

Одна из матерей учеников школы рассказала журналистам о произошедшем и потребовала обеспечить безопасность детей. Она заявила: «По словам директора, подросток с рюкзаком находился под наблюдением. Родителей вызвали в школу, и рюкзак с оружием был передан им. Родители являются сотрудниками полиции. Однако вызов полиции сделан не был».

Мать также отметила, что подросток всего год учится в школе и подвергался буллингу, хотя неизвестно, когда это началось. По ее словам, подросток показал оружие однокласснику, который изначально не поверил, но после того как ему продемонстрировали пистолет, сообщил об этом воспитателю.

«Преподаватели следовали школьному протоколу. Насколько нам известно, подросток больше в школу не приходил», — рассказала женщина в эфире программы Mañanas Argentinas телеканала C5N.

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