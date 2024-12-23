Что ты несешь, Коля? 26 Наталья Радина

23.12.2024, 10:41

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Наталья Радина

Несмотря на нападки, «Хартия'97» остается самым популярным белорусским сайтом.

За 27 лет работы независимым журналистом я, конечно, привыкла к клевете и диффамации, которые постоянно лились на меня, моих коллег и сайт «Хартии'97» нескончаемым потоком. Понимаю, что это неотъемлемая часть профессии, и обычно я не придаю нападкам большого значения. Однако в последнее время вижу, что нападать начали уже даже не только пропагандистские шавки режима и ему подгавкивающие, а издания и люди, называющие себя «независимыми» и «оппозиционными». Их сходство с БТ и Азаренком — поразительно.

Последнее интервью руководителя Свободного театра Николая Халезина сайту «Наша Ніва» — настолько запредельно лживое, что я не могу не ответить. Вранье в этом интервью относительно меня, моих коллег и сайта буквально в каждом слове. Оставим пока вопрос, почему некогда уважаемое издание «Наша Ніва» участвует в травле коллег, распространяет лживую информацию и бездоказательно обвиняет лидеров белорусского сопротивления в совершении преступлений.

Меня удивляет персона самого Халезина, некогда много лет бывшего нашим другом и с которым я лично работала в газете «Имя» и затем в гражданской инициативе «Хартия'97». К самому сайту Charter97.org этот человек, сразу скажу, никогда не имел отношения, изредка в конце 1990-х-начале 2000-х на наших страницах появлялись его авторские статьи, но не более того. В 2005 году он создал Свободной театр и дистанцировался от какой-либо политической и журналистской деятельности. Мы мирно разошлись, потому что цель и задача «Хартии'97» всегда была одна — борьба за свободу и независимость Беларуси, противостояние преступному режиму Лукашенко и продвижение демократических ценностей. На какие-то сторонние проекты никто из нас никогда не отвлекался.

Я не говорила и не писала о Халезине ничего плохого, просто потому что всегда помню то хорошее, что было в наших отношениях в прежние годы. Но сейчас я хочу спросить: что ты несешь, Коля?

Заявление, что сайт «Хартии'97» и избирательную кампанию кандидата в президенты Андрея Санникова в 2010 году финансировал израильский меценат Леонид Невзлин — полная чушь. И Халезин прекрасно знает, как мы, не имея практически никаких средств, бросились, как в атаку, в эту кампанию и практически выиграли ее. По данным независимых наблюдателей, лидер «Европейской Беларуси» Санников тогда выходил во второй тур с Лукашенко. Но после Площади 19 декабря 2010 года мы все попали в тюрьмы. Халезин, кстати, нет.

Накануне этих «выборов» был убит основатель сайта «Хартии» Олег Бебенин, я была фигурантом многочисленных уголовных дел и в конце концов была избита и арестована в день выборов автоматчиками в масках вместе со всеми журналистами.

Халезин прекрасно знает, как я после тюрьмы и накануне суда бежала из Беларуси без копейки в кармане. Каким изнуряюще тяжелым был мой побег без паспорта, который у меня изъяли в тюрьме КГБ. И как мы с коллегами потом восстанавливали работу сайта в эмиграции: вначале в Вильнюсе, благодаря помощи литовского правительства, а потом и в Варшаве, куда нас пригласило Министерство иностранных дел Польши.

А озвученная Халезиным информация о квартире бывшего политзаключенного Дмитрия Бондаренко — вообще подсудная ложь. Никакой квартиры в Варшаве в собственности Дмитрия нет и никогда не было. А квартира его супруги Ольги в Минске, где он был прописан, недавно была арестована белорусскими властями.

О помощи израильского мецената Леонида Невзлина сайту «Хартия'97» я уже писала ранее. Информация о поддержке нас фондом Cooperation for democracy foundation находится в открытом доступе как на сайте самого фонда, так и на странице Charter97.org.

Все 27 лет работы «Хартии'97» нам помогали и помогают различные фонды в поддержку демократии, а также тысячи читателей сайта. Ни один из фондов и партнеров никогда не ставил нам никаких условий работы, не указывал какие темы мы можем освещать, а какие нет. Поэтому еще раз, специально для Халезина и прочих: конструктивная критика Светланы Тихановской — это наше право и обязанность независимых журналистов. У нас уже есть одна «священная корова», которая 30 лет сидит на троне, критика которой — уголовное преступление. И мне непонятна тяга некоторых «оппозиционных» деятелей и медиа в лучших тоталитарных традициях создавать еще одну неприкасаемую персону.

Дальше: откуда взялся нарратив про «русского олигарха»? Леонид Невзлин — гражданин Израиля, живет там более 20 лет, он отказался от российского гражданства, является личным врагом диктатора Путина, приговорен путинским судом к пожизненному заключению.

И да, Невзлин — мой друг и человек, который много сделал для развития демократии во многих странах. В сегодняшних атаках на него и необоснованных обвинениях я вижу руку российских спецслужб, а сейчас, похоже, к этим нападкам активно подключился и белорусский КГБ, одновременно пытаясь в очередной раз уничтожить ненавистную «Хартию», которая, по данным Similarweb, продолжает оставаться самым популярным белорусским независимым сайтом.

Так что же творит конкретно Халезин? Для чего эта чудовищная ложь? Ведь это уже не впервые: в 2017 году он активно участвовал в кампании клеветы против меня лично, сайта «Хартии'97» и лидеров белорусской оппозиции параллельно с властями и спецслужбами. Но мы тогда выстояли и стали еще сильнее.

Я не хочу думать, что Халезин — часть плана режима Лукашенко по дискредитации «Хартии'97». У меня нет другого логического объяснения, кроме как подозревать, что у Николая начался ранний старческий маразм и он уже путает реальность со своими больными фантазиями. Потому что только человек с явными отклонениями в психике будет так самозабвенно врать, трястись от ненависти и целенаправленно клеветать на своих бывших друзей.

Как ему помочь? По старой дружбе могу посоветовать хорошего врача.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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