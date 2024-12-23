Что изменит устранение Путина? 4 Герман Обухов

23.12.2024, 10:34

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Герман Обухов

Вопрос не только в главе Кремля.

То и дело наталкиваешься на комментарии «праздно шатающихся» в фейсбуке или выводы политологов или еще какую-то «аналитику экспертов», что все беды в одном путине, он – диктатор, и если его отстранить от власти, то война с Украиной сразу прекратиться. А вы попробуйте и увидите, что ничего подобного.

Война может продлиться еще дольше и еще коварнее. Вместо Путина придет еще более мерзкий и «отмороженный» президент недодержавы. Надо устранять не Путина, а все его окружение, всю так называемую «элиту» России и, более того, приложить все усилия, чтобы Россия распалась на множество государств, иначе эта война будет продолжаться бесконечно.

Путин не одинок и понимает – обратного пути нет: или тюрьма до конца жизни или могила. Сегодня Россия стала уникальным симбиозом неофашистского государства и мафии. В нацистской Германии и фашистской Италии такого не было. Поэтому все, кто сегодня в России на вершине власти – депутаты Государственной Думы, Совета Федераций, Министры и их заместители, руководство всех силовых структур, губернаторы и так далее, должны оказаться в местах «не столь отдаленных». Хотят ли они этого? Сильно сомневаюсь.

С Путинным надо говорить другим языком, а не языком дипломатии, который он не понимает. Таких людей на Западе, к сожалению, нет. Даже если состоятся с ним переговоры о перемирии, к которым Киев подвигнет новоизбранный президент Соединенных Штатов, то они закончатся ничем. Ни Россия, ни Украина «замораживать» войну на имеющейся линии огня не захочет и не сможет, поскольку это проигрыш для обеих сторон. Войну нельзя «заморозить», как можно «заморозить» военный конфликт на примере Израиля и сектора Газа, ее можно только прекратить. В войне всегда есть побежденные и победители, в отличии от военного конфликта. С этим тезисом не спорят даже в Сенате США. Поэтому надо приложить максимум усилий, чтобы новая администрация США понимала – с кем она имеет дело в Москве? Сегодня она не понимает. И Банковая тоже.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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