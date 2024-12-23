«Женщин не берем, руководство так решило» 5 23.12.2024, 10:41

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Белоруска попыталась устроиться на работу в «мужские» профессии.

Насколько легко женщине устроиться в профессии, которые в Беларуси долгое время считались исключительно «мужскими»?

Журналистка «Зеркала» решила проверить это на себе и откликнулась на более чем 25 вакансий. Что из этого получилось, читайте в нашем материале.

«Девушек не берем! Тут специфика работы другая»

По данным на середину года количество вакансий в белорусской армии превысило 300. Что ж, попробую попасть туда, но не секретарем или поваром, а водителем. Этих специалистов ищут во многих частях. Требования в них на первый взгляд простые: иметь водительское удостоверение категорий «В», «С». Звоню в первую попавшуюся часть — гродненскую № 05733. Это 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада. И тут как минимум три открытые вакансии водителей, а у меня по легенде есть и нужные категории, и опыт работы.

— Девушек не берем! Тут специфика работы другая, — ответили в части.

— Какая?

— А вы знаете, куда вы позвонили?

— Да, в воинскую часть. Так расскажите о специфике работы.

— Она другая, — лаконично ответил собеседник. Выяснить, что за «другая» специфика, не удалось: разговаривать со мной больше не стали.

Чуть вежливее оказались в войсковой части 04152 города Молодечно:

— Женщин-водителей у нас нет!

— У вас какой-то запрет брать на работу женщин?

— Ну… Позвоните в отдел кадров. Но вряд ли вас водителем возьмут.

Еще в двух частях — борисовской № 59884 и березовской № 23324 — брать меня тоже не захотели. Потому что «это не гражданская организация, а военная, тут совсем другие условия» и «мы не берем женщин водителями».

Только в лепельской воинской части № 71327 молодой человек предложил оставить свой номер телефона, чтобы со мной связался отдел кадров и предложил вакансии «для женщин».

Кажется, большую машину мне не водить, по крайней мере в белорусской армии. Но, может быть, удастся устроиться дальнобойщицей на гражданке? Тем более эту профессию беларуски уже покорили. Звоню в брестский филиал «Белтаможсервис», там как раз требуются водители-международники с зарплатой от 3000 рублей.

— Нет, женщин не берем, руководство так решило, — ответила сотрудница организации.

— А с чем связан такой запрет?

— Просто не работают женщины у нас, — лаконично ответила она.

Представителя логистической компании «ГалеонАвто» волновал только мой опыт работы, а не пол. Услышав, что стаж есть, мне предложили приехать в офис и поговорить. Но сразу предупредили, что смогут отпускать только в рейсы по Беларуси, которые оплачиваются ниже международных. Насколько ниже, не уточнили. Зарплата же водителя-международника стартует от 3500 рублей.

— Могут случиться такие ситуации, что женщине одной будет сложно справиться. И как я тогда вам помогу, если вы далеко будете? А по Беларуси всегда кто-то сможет подскочить и помочь, — объяснили в «ГалеонАвто».

«У нас как-то даже не предусмотрено, чтобы женщина работала»

Тогда пробую устроиться сварщицей. Зарплата в этой сфере довольно высокая — две-три тысячи рублей. Эта работа была недоступна белорускам до 2022 года. Именно тогда профессию исключили из списка работ с вредными и (или) опасными для женщин условиями труда. Но и сегодня для женщин в этой сфере есть несколько ограничений. К примеру, нельзя заниматься сваркой вышек, мачт и башенных конструкций и выполнять работу в емкостных сооружениях (в том числе резервуарах, подземных сооружениях).

Изучаю разряды, которые есть у сварщиков, решаю, что у меня будет пятый из шести максимальных. Звоню в «Городскую аварийную службу» Минска, где ищут такого специалиста.

— Пятый разряд? А когда вы можете к нам приехать поговорить? — говорят на том конце провода. Кажется, тут никого не интересует мой пол.

Так же реагируют еще в двух местах: на пинском заводе сборного железобетона, который относится к «Стройтресту № 2», и в минском «Стройтресте № 35». Никого не удивляет, что женщина хочет работать сварщицей и уже имеет релевантный опыт.

Чтобы убедиться наверняка, что профессия сварщицы женщинам доступна, звоню в четвертое место — «Ремпуть Белорусской железной дороги».

— Н-е-е-е, женщин не берем, только мужчин. У нас как-то даже не предусмотрено, чтобы женщина работала. А вы точно женщина-сварщик? — сомневается во мне сотрудница предприятия.

— Да, точно. У меня пятый разряд и опыт работы.

Собеседница удивляется и просит перезвонить позже, чтобы она могла обсудить вопрос с директором.

Из опытной сварщицы становлюсь желающей освоить профессию шиномонтажницы. Подходящая вакансия уже есть — в минское ЧУП «Архитус» ищут ученика. Вилка по зарплате 2000–4000 рублей. Без опыта, с хорошими физическими данными — указано в вакансии.

— Да не берем мы женщин, вам нельзя больше 20 кг поднимать. Как вы работать будете? Нам уже звонили женщины, хотели устроиться, мы отказываем. Вы не понимаете, что это за работа, — ответили там.

Закон действительно регламентирует массу груза, который может поднимать на работе женщина, — максимум 10 кг. Но такие ограничения касаются только «мужских» профессий. В чем логика такого ограничения, не очень понятно. Так как в реальности и по «женским» профессиям белорускам приходится таскать тяжести. Например, санитарки поднимают и перемещают лежачих пациентов. А работницы общественного питания перетаскивают тяжелые кастрюли с едой и контейнеры с продуктами. Поднимают тяжести и дворники, которыми женщины всегда работали.

Не захотели брать меня и в гомельскую мастерскую «Добрае кола». Говорят, работа очень и очень сложная.

— Думаете, женщина не справится? — уточняю я.

— Ну вы понимаете, какие там колеса могут быть? С человеческий рост. Это трактора, фуры, самосвалы, это кувалда весом 5−7 кг. Вы просто физически не сможете, — считают в мастерской.

«Там нужно поднимать 30 кг, вы поднимете?»

Нахожу вакансию плавильщика металлов и сплавов на Минском подшипниковом заводе. Работать готова, состояние здоровья в порядке. Звоню.

— Не берем женщин. Там нужно поднимать 30 кг, вы поднимете? — удивляется работница отдела кадров звонку.

— Конечно!

— Я не решаю ничего, это только начальник цеха может решить. Ну вы подъедьте, я вас к нему направлю. Может, он вам и предложит что-нибудь подходящее, — заключает она.

Может быть, устроиться работать шахтером? Открытых вакансий не нахожу ни на специализированных сайтах по поиску работы, ни на сайте «Беларуськалия».

В отделе кадров предприятия объясняют, что если у них и появляются такие места, то их предлагают работникам, которые уже несколько лет на предприятии и хорошо себя зарекомендовали.

Мне предлагают заполнить анкету на сайте по другой профессии и быть готовой отработать не менее трех лет, чтобы получить возможность трудиться непосредственно в шахте.

— У нас есть женщины-стволовые, поэтому они могут попасть на эту работу, но только если уже несколько лет работали у нас, — отметили в отделе кадров.

С наименьшим количеством трудностей я столкнулась при попытке устроиться водителем городского автобуса в «Минсктранс». В нескольких автопарках предприятия мой пол никого не смутил.

— Можно и на автобус, и на электробус. Женщинам нравится на электробусах работать, там проще, — примерно такой был ответ везде.

Удивились моему звонку лишь в автобусном парке № 5 Минска, который занимается международными перевозками.

— Женщины у нас никогда не работали, но и ограничений «не брать женщин» у меня нет. Если готовы работать и вы хороший водитель, конечно, я вас приму. Приезжайте, поговорим, — ответил сотрудник, ответственный за вакансии.

Не так сложно оказалось и при «трудоустройстве» трактористкой. В пяти колхозах из разных областей Беларуси после информации о наличии у меня необходимой категории прав и опыта работы я сразу же получила приглашение приехать и пообщаться лично.

А в «Величковичи-Агро» Солигорского района с гордостью сообщили, что у них уже давно есть женщина-трактористка и «работает она очень хорошо».

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