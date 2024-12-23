В Беларуси арт-менеджер Александр Чаховский приговорен к семи годам лишения свободы

В Беларуси арт-менеджер Александр Чаховский приговорен к семи годам лишения свободы1
- 23.12.2024, 10:56
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Стали известны итоги нового «суда».
В Брестском областном суде 13 декабря вынесли новый заочный приговор арт-менеджеру Александру Чаховскому — семь лет колонии и штраф в размере 800 базовых величин (32 000 рублей). Его дело вновь рассматривали после того, как Верховный суд в ходе апелляции отменил приговор пяти фигурантам дела «Рудобельской показухи» в части назначения заочного наказания Чаховскому в виде трех месяцев ареста, сообщает правозащитный центр «Весна».
Сейчас в обвинение ему добавили две новые статьи. Новый приговор арт-менеджеру вынес Сергей Березюк.
Напомним, 24 июня 2024 года Андрей Паук был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 5000 базовых величин, Ольга Паук — к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 2500 базовых величин, Маргарита Левчук — шести годам колонии и штрафу в размере 800 базовых величин, Илья Соленков — к восьми годам колонии и штрафу в 700 базовых величин, Владислав Новожилов — к восьми годам колонии и штрафу в 500 базовых величин. Александра Чаховского тогда осудили за «оскорбление представителей власти» (ст. 369 УК) и «надругательство над государственными символами» (ст. 370 УК) на три месяца ареста. Все фигуранты дела находятся за границей, приговор им был вынесен заочно.
Но 20 сентября 2024 года Верховный суд в ходе апелляции отменил приговор в отношении Чаховского и отправил его дело на пересмотр в тот же суд. Остальным фигурантам дела приговор был оставлен без изменений.
С 10 по 13 декабря 2024 года Александра судили по четырем статьям Уголовного кодекса.