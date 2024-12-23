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Белоруска показала самый популярный десерт этой зимы с вау-эффектом

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  • 23.12.2024, 11:20
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Белоруска показала самый популярный десерт этой зимы с вау-эффектом

Выглядит очень по-новогоднему.

Жительница Минска показала «самый популярный десерт этой зимы», обзоры на который наводнили TikTok. Она решила протестировать и поделиться своим мнением. Видео она опубликовала в TikTok.

«Пришли пробовать самый популярный десерт этой зимы с вау-эффектом за 22 белорусских рубля — «Яблыкі на снезе». Очень эффектно выглядит», — рассказала она перед дегустацией.

@alisa_georgievnaa Ресторан Литвины @mamochka.zhannocka ♬ оригинальный звук - alisa_georgievnaa

По ее словам, лакомство представляет собой три сферы (в виде яблок) с разными начинками: шампанское, мандарины и ель. Все это падется на сахарной вате, имитирующей снег. Такой десерт предлагают в ресторане «Литвины».

Первым она попробовала яблоко с шампанским (начинка похожа внешне на икру).

«Непонятно, что игристое, но очень вкусная икорочка», — поделилась автор видео.

Затем она протестировала начинку «елка» и последней — мандарин. Девушка отметила, что все три начинки очень вкусные, но ей больше всего понравился мандарин.

Единственный минус у этого десерта, по ее мнению, — это то, что его неудобно есть

«Стоит ли этот десерт своих денег? Однозначно. Очень вкусно. Очень необычно. Очень по-новогоднему», — заключила она.

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