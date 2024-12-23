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Путину опасно в Москве

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  • Андрей Окунь
  • 23.12.2024, 11:31
  • 3,506
Путину опасно в Москве

Теперь только хвойные леса матушки Сибири.

Вот знаете, я многое понимаю, честное слово. И положение дел понимаю, и даже мотивацию некоторых особо рьяных «патриотов» осознаю. Не поддерживаю и не оправдываю, но по-человечески могу принять.

Но я искренне не понимаю людей, которые от чистого сердца симпатизируют Путину и верят в святость его «специальной военной операции». Это выше моих непомерно развитых интеллектуальных способностей.

Сначала ходили слухи, а теперь вот буквами написали, что президент России собирался записывать новогоднее обращение прямо из Курска. Однако служба безопасности не разрешила. Слишком большие риски.

Теперь медленно. Президенту России. Служба безопасности не рекомендовала. Записывать новогоднее обращение из российского города. И еще раз. Спустя три года войны Путину опасно появляться в Курске, в административном центре целого региона.

Не удивлюсь, если и в Москве ему опасно появляться. И в Казани. Теперь только хвойные леса матушки Сибири. Ладно, какие еще нужны аргументы, чтобы люди наконец увидели нашего госстарика таким, какой он есть на самом деле? Вот лаконичный итог его растущего суверенитета: из Курска опасно записывать видеообращение.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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