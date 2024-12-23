«Если бы биржа не рухнула, я был бы долларовым миллионером» 2 23.12.2024, 11:33

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Белорус потерял 20 биткоинов, но не расстроился.

Сайт Onliner рассказал историю реального белорусского криптана, который успел купить биткоины по дешевке, намайнить кучу токенов, увидеть на своих счетах сотни тысяч долларов, пройти через скамеров и псевдокоучей, все потерять и начать сначала. На весь этот длинный путь, полный боли и ошибок, он потратил 10 лет жизни. Но нет, он не ушел из крипты, потому что верит в нее и одновременно ненавидит работать «на дядю».

Вадим (имя изменено) до сих пор помнит тот день, когда все началось. Лето 2013 года, жара, будничная лента на любимом ресурсе — и вдруг заметка, которая перевернула всю его жизнь.

— Я тогда прочитал, что некий биткоин пробивает отметку в 100 долларов. Уже увлекаясь историей и экономикой, я знал, что такое ФРС, откуда берутся доллары и как работает Бреттон-Вудская система. Я полез исследовать, что это за биткоин такой, и чем больше вникал в суть вопроса, тем неспокойнее мне сиделось на стуле. Через полчаса я уже внутри себя понимал: вот оно, технология блокчейн — это зародыш того самого справедливого общества, где не будет никакой коррупции, никаких махинаций, а деньги не будут делаться из воздуха. Воровство станет попросту невозможным, а все активы будут токенизированными и на блокчейне. Меня просто распирало от желания поучаствовать во всем этом, причем как можно скорее. Каким же идиотом я тогда был, все так идеализируя.

Тогда он скачал свой первый биткоин-кошелек.

— Скачал его просто из интернета и был удивлен тому, что все сделано на коленке. В то время, чтобы увидеть актуальный баланс, нужно было скачивать всю историю блокчейна из интернета — и так, по сути, каждый день, а это время и гигабайты данных. Напрягало неимоверно! Еще сложнее оказалось купить биткоин, ведь с рук его не продавали. Тогда всем процессом рулила биржа Mt. Gox, созданная каким-то японцем, а в русскоязычном сегменте всем заправляла BTC-E — на ней я и зарегистрировался. В целом легкий и безрисковый способ купить биткоин я тогда не нашел, зато через какое-то время узнал новый для себя термин — «майнинг на видеокартах».

Как ни странно, почти все мои друзья, которые пытались потом влезть в крипту, тоже повторяли изначально провальную идею с майнингом. Тогда я этого не знал, и все казалось очень прибыльным: не получится с криптой — останется оборудование, которое можно продать, это все-таки актив, а не непонятные циферки в компьютере. Майнинг казался намного более безопасным, чем просто покупка биткоина.

Все в том же 2013 году Вадим попытался вовлечь в мир криптовалют брата. Идея была простая: скинуться на оборудование для майнинга. Брат сначала отнесся скептически, но, когда осенью того же года биткоин начал стремительно расти в цене — от 100 до 200 долларов, 300, а затем и 400, — согласился.

— Но к тому времени уже только дурак не майнил. Все видеокарты были раскуплены, цены на них улетели в космос. Но нас это не остановило: казалось, что рост будет вечным. В общей сумме мы вложили около 7000 долларов на двоих и кое-как собрали фермы и запустили майнинг. Если мне не изменяет память, на то время средне-топовые «видюхи» стоили по 450−500 долларов, и нужны были именно такие. Плюс катастрофически не хватало мощных блоков питания, чтобы эта прожорливая система работала. Но мы научились спаривать два блока и запускать от него одну ферму.

Поначалу все было довольно весело. На сайте WhatToMine (он вроде и сейчас работает) мы смотрели, что выгодно майнить, майнили и тут же продавали актив, накапливая биткоин. Таким образом мы очень быстро намайнили 0,5 биткоина, а потом начались первые проблемы. Вообще, про конфликты оборудования, про то, что все это глючит и отваливается, можно рассказывать часами. Сейчас оно, может, и проще, появились уже целые операционные системы, заточенные под майнинг, все сильно упростилось, но в 2013-м это была ни разу не легкая поездочка.

Фермы стояли на балконе, была зима, и они разогревали помещение до такой степени, что в мороз от конденсата по окнам просто текли ручьи воды. Возможно, это и послужило началом проблем, но примерно через три месяца, как свечки, начали выгорать «видюхи». То есть «биток» стоил 1000 долларов, а у тебя сгорала видеокарта стоимостью 450−500 долларов. За три месяца ты намайнил полбиткоина, а они, по сути, сгорели. Было весело и страшно. Плюс счета за электричество регулярно сжирали более 100 долларов в месяц. Мы понимали, что это работа в жесткий минус, но я верил в светлое криптобудущее. На этом все и держалось.

«У нас было 2,5 млн Dogecoin — это примерно миллион долларов по сегодняшнему курсу»

— А потом случились крах биржи Mt. Gox и обвал биткоина. Люди сначала митинговали, а потом просто поняли, что потеряли все. По миру прокатилась волна самоубийств. Не знаю, почему меня это тогда никак не взбодрило и не заставило задуматься о том, что же я делаю. Надо обращать внимание на «знаки судьбы», но, как оказалось, я должен был наступить просто на все грабли.

Итак, лето 2014-го, в живых у нас две фермы, остальные сгорели. Майнить летом — тот еще квест: тепла столько, что оборудование не выдерживает и постоянно виснет. Майнинг и жара — вещи несовместимые. В июле было решено завершить эксперимент и зафиксировать убытки, распродав остатки оборудования. На конец эксперимента у нас было 20 биткоинов и пару шиткоинов. Мне почему-то очень понравилась первая мем-монетка с собачкой, которая называлась Dogecoin, — у нас было их примерно 2,5 млн. По сегодняшнему курсу это где-то около миллиона долларов. Плюс тогда появилась свежая монетка — называлась она Darkcoin, а потом переименовалась в Dash. Их мы намайнили около 23 и просто забыли в майнинг-пуле, что через пару лет тоже помогло поднять себе настроение.

Как говорилось ранее, криптокошельки тогда были медленными и неудобными, для совершения транзакций нужно было качать весь блокчейн. Вадиму казалось, что гораздо удобнее хранить криптовалюту на бирже BTC-E, а Dogecoin — на самой популярной тогда бирже шиткоинов — Cryptsy.

— К 2015 году крипта была на дне и никого не интересовала. Тогда я и понятия не имел про четырехлетние циклы, про альтсезон, про то, когда продавать и когда покупать. Это сейчас в этом хищном море я чувствую себя акулой, а тогда меня даже планктоном было не назвать. Я с трудом уговорил брата ничего не продавать и просто ждать. По завершении эксперимента настроение у нас было крайне пессимистичное. И с тех пор ничего не поменялось. Кажется, что майнинг — это круто? Нет, круто — это купить и просто ждать. Вопрос только в том, что купить, когда купить и когда продать.

Вложи эти 7000 долларов в биткоин, как минимум мы остались бы при своих даже через год. Все, кто потом меня не слушался и занимался майнингом вместо простого buy and hold, тоже прогорели и недополучили прибыль.

Время шло, и неприятный осадочек стал забываться, монетки просто лежали себе и ждали своего часа. Наступает 2017 год, цены на видеокарты пробивают потолок, биткоин штурмует 10 000 долларов. Я захожу в свои записи, провожу подсчеты по текущему курсу и понимаю, что у нас на двоих примерно 200 тыс. долларов. Я в эйфории, лечу, бегу, кричу: «Открывай карту мира, ткни пальцем, где мы в Азии купим домик с видом на океан». День мы помечтали и полезли искать учетные записи от аккаунтов с криптой.

Но потрясение ждало нас на следующий день. На сайте BTC-E висела заставка от ФБР, мол, домен конфискован. Имея гражданство США, можно было отсудить у них часть денег, потому что господина создателя поймали и посадили, а средства конфисковали. Слышал истории, что кто-то что-то вернул. С Cryptsy была похожая история, как и с Mt. Gox: хакеры взломали биржу и украли средства, биржа просто закрылась. Я видел свой баланс, но не мог вывести средства. Так 1 200 000 долларов превратились в ноль.

Моя семья почему-то мне не поверила, им казалось, что я украл деньги. Со мной не разговаривали, и я впал в глубокую депрессию. Но в январе 2018-го мы с братом вновь собрались и начали вспоминать, где еще у нас были аккаунты. И тут я вспомнил про Darkcoin. Открываю график, а одна монетка стоит 1500 долларов. Это был шок: этот шиткоин стоил пару центов, когда мы его майнили. Все потому, что они первые создали удобное приложение — кошелек для iPhone. Их транзакции проходили за секунды, плюс тогда еще это была анонимизированная криптовалюта. Сейчас же Dash стоит около 40 долларов, но тогда он стоил 1500 долларов!

Мы быстро нашли пароли от учетной записи, и — о боги! — этот майнинг-пул до сих пор существовал, а на балансе были монеты. Я скачал кошелек от Dash и нажал «Вывод», через секунду деньги были на кошельке. Это перекрывало все наши расходы и давало еще прибыль каждому. Дело оставалось за малым: зафиксировать прибыль.

Брат решил полностью выйти из игры и забрал деньгами, я же сделал еще одно правильное решение: продал этот Dash и купил биткоин, эфир, XRP и BNB. Также я повелся на «самое громкое ICO 2017 года» — монетку EOS. Из моего списка это была самая провальная инвестиция, равно как и в будущем инвестиции в NFT.

История с биржами научила меня, что пора держать деньги на холодном кошельке, и я заказал себе свой первый аппаратный кошелек — Ledger. Им я пользуюсь до сих пор, но порекомендовать не могу, потому что это неудобное решение. Тот же SafePal на порядок удобнее, дешевле и технологичнее. Из всех купленных в 2018 году монет у меня только BNB хранился на Binance, потому что тогда его было невозможно хранить на Ledger. Я закупился и стал ждать очередные четыре года. Просто купил и забыл. С опытом череда моих глупостей пошла на убыль. Самое неприятное в промежутке 2018−2021 годов — это уход Binance.

Я, конечно, не читал почту, которую мне присылали, и BNB просто лежали на Binance. Очнулся я, когда купленные по 8 долларов BNB стали стоить 400 каждая, и я понял, что пора продавать. Но и тут меня ждало потрясение: оказывается, после ухода из Беларуси Binance просто взял и сконвертировал все мои BNB в USDT по курсу на момент ухода, так что на балансе у меня были просто доллары. От злости я тогда чуть монитор не разбил.

Биржа в очередной раз меня «поимела», но, несмотря на это, в 2021 году я уже имел солидную прибыль и мог купить себе квартиру. Но я подумал, что буду продолжать, просто теперь не так, как раньше, а с полным погружением в матчасть: с анализом графиков, истории и поведения рынков. Тот факт, что на мемкоине с собачкой, не укради биржа мои деньги, я стал бы долларовым миллионером, будоражит мое сознание. Если у меня получилось один раз, то получится и второй. Моя цель на сегодня — заработать миллион долларов. И я к ней иду.

Количество моих ошибок с 2021-го по 2024-й снизилось почти до нуля. Я не участвовал в крахе Terra/Luna, вывел деньги ровно за неделю до краха FTX, не повелся на письма мошенников и взломы почты. Оказывается, кто-то слил всю базу покупателей Ledger и продал ее хакерам. Мою почту взламывали по три раза в сутки, на мой адрес приходили письма якобы от Ledger, но полное игнорирование внешнего мира и двухфакторная авторизация на бирже и везде, где только можно, спасли ситуацию. Иначе тут нельзя: сотни голодных хакеров только и думают, как вас обокрасть. Крипта — это такое явление, что чем меньше действий ты совершаешь, чем меньше реагируешь на изменения внешнего мира, тем сохраннее твой депозит.

Я много участвовал в DeFi-проектах, но не подписал ни одного скам-контракта, который позволил бы увести все мои деньги. Я не повелся ни на одну NFT, которая пришла мне на кошелек и якобы стоила 500 долларов.

Мне очень нравилась биржа CEX.IO, но в феврале 2022 года они просто заморозили деньги всех резидентов Беларуси и России. Я вывел оттуда почти все, но часть все-таки не успел и заслуженно получил бан. За ошибки надо платить…

Теперь об успехах. Я вовремя заметил еще одну монетку с собачкой, откупил ее — и не прогадал. Я майнил ноткоин с самого первого дня, вовремя от него избавился и снова откупил почти на дне. Я ни дня не «тапал хомяка» и всех отговаривал, потому что понимал, что второго ноткоина не будет. Я не покупал кроссовки в STEPN, потому что туда надо было влетать сразу, а не через полгода. Я заработал кучу Solana в приложении Walkn чисто на спекуляциях с NFT, а XRP, который лежит с 2018 года, наконец показал рост.

«Предложите мне заново пройти этот путь — откажусь»

— Сейчас я полностью понимаю, что делаю и как делать, но на это ушло 10 лет практики, состоящей из боли потерь и ошибок, сотен часов изучения графиков и закономерностей, десятков прочитанных книг по трейдингу, финансам, истории и политике. Любители легких денег, вы готовы к этому? В крипте их не бывает, это иллюзия! Да, можно «угадать» — как и в трейдинге, покере или казино. Бывает счастливый лотерейный билетик, но есть «проклятие победителя» и «ошибка выжившего»: вы не сможете зафиксировать вашу прибыль из-за жадности и желания богатеть быстро.

— Как, по-вашему, будет биткоин стоить 150 000 долларов через год?

— Точно будет к ноябрю 2025-го, но деньги сейчас делаются не на биткоине. Дело в том, что я инвестор, а не трейдер. Я торгую, но мои рамки сейчас — год. Я знаю, что будет в ноябре, а что будет через месяц-два — без понятия. Да и мне как-то все равно.

— Вам не жалко было потратить 10 лет жизни на эти графики и циферки? За такой срок в любой профессии смогли бы стать профи.

— Я очень доволен, мне это интересно, просто этот опыт реально дался очень больно. Скажите мне, что придется этот путь повторить, — я бы отказался еще раз переживать такие потери и потрясения. Я никогда не любил деньги, все, что я делал, — это потому что мне было интересно. Считайте, монетизировал свое хобби. Сейчас у меня есть реальный бизнес в сфере полиграфии и рекламно-сувенирной продукции, которым я занимаюсь только потому, что мне это нравится.

— Часто вам пишут мошенники?

— Очень часто, там вообще караул. Каким-то образом находят мои контакты, начинается все под невинным предлогом, а потом скидывают фишинговые ссылки или еще чего. Вот сейчас тоже с девочкой переписываюсь и почти уверен, что это мошенник.

— Что думаете по поводу блогеров и криптокоучей? Реально постигнуть крипту на курсах?

— Я за 10 лет знаю только двух русскоязычных блогеров, которые говорят по делу, остальные зарабатывают не на крипте, а на вас. Аналогичный принцип работы у криптоакадемий и криптокоучей.

— Как вы понимаете, когда продавать, а когда покупать крипту?

— В крипте не надо искать пик цены, это невозможно, равно как и дно. Нужно просто постепенно забирать прибыль деньгами. Любой альткоин — это лотерейный билет, который, если ты не продал вовремя, просто останется тебе на память. Самый важный совет новичкам: 99% альткоинов не обновляют свои исторические максимумы в следующем цикле.

— Назовите грубейшую ошибку новичков, которые лезут в крипту.

— Нужно фиксировать прибыль. Допустим, человек купил и угадал, как мы, и в моменте его монета показала огромные «иксы», то есть каждые 100 долларов превратились в 1000 или 10 000. В такие моменты нужно срочно продавать, безжалостно продавать, даже если вокруг рост и эйфория. Не продал — не заработал!

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