Как не отравиться во время рождественских и новогодних праздников?1
- 23.12.2024, 11:44
Полезные советы.
Во время рождественских и новогодних праздников увеличивается риск возникновения пищевых отравлений. Если продукты и готовую пищу неправильно хранить, их могут поражать различные патогенные микроорганизмы, пишет ТСН.
В преддверии праздников в торговых сетях – праздничные акции с большими скидками на пищевые продукты, что очень привлекает покупателей к закупке как можно больше продуктов по привлекательным ценам. Однако может быть, что срок реализации такой продукции истекает. Чтобы не подвергать себя и близких опасности – внимательно проверяйте срок годности пищевых продуктов, наличие стикеров, целостность упаковки, внешний вид.
Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:
сырые яйца
непастеризованное молоко
домашняя консервация
сырое мясо, рыба и морепродукты
мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками)
кондитерские изделия с кремом.
Предотвратить отравление дома помогут:
Идеально чистые руки и кухонные поверхности
Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов
Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением
Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него
Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования.
Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана
Купите блюда только в проверенных заранее местах
Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят под заказ постоянно
Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения.
Сроки хранения наиболее популярных новогодних блюд в холодильнике:
для салата «Селедка под шубой», поскольку нужно время на пропитку – 24 часа
для салата «Оливье» в заправленном виде – 4 часа
для классического салата «Крабовый» с разными дополнительными ингридиентами – 24 часа (в заправленном виде) и 48 часов (без заправки)
для фаршированных яиц при условии, что яйца были сварены вкрутую не менее 15 минут, срок хранения – 1-2 суток
мясной заливное из рыбы/ мяса может храниться при температуре от 0 до +6 С – 2-3 дня.