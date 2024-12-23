Житель Миорского района ловил бобров капканами, чтобы кормить собак
- 23.12.2024, 11:55
Возбуждено уголовное дело.
Мужчина в Миорском районе незаконно добыл трех бобров с помощью капкана, одно животное убил «за порчу имущества», а еще двух — для корма собакам. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, мужчина устроил охоту на бобров в октябре 2024 года.
62-летний охотник на допросе рассказал следователю, что на первого бобра стал охотиться потому, что животное выкорчевало лилии, высаженные в пруду возле дома.
«Следующие капканы мужчина уже ставил в реке с целью накормить собак», — добавили в СК.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 282 Уголовного кодекса (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).