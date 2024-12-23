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Житель Миорского района ловил бобров капканами, чтобы кормить собак

  • 23.12.2024, 11:55
Житель Миорского района ловил бобров капканами, чтобы кормить собак

Возбуждено уголовное дело.

Мужчина в Миорском районе незаконно добыл трех бобров с помощью капкана, одно животное убил «за порчу имущества», а еще двух — для корма собакам. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, мужчина устроил охоту на бобров в октябре 2024 года.

62-летний охотник на допросе рассказал следователю, что на первого бобра стал охотиться потому, что животное выкорчевало лилии, высаженные в пруду возле дома.

«Следующие капканы мужчина уже ставил в реке с целью накормить собак», — добавили в СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 282 Уголовного кодекса (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

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